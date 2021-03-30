Платная вакцинация в Казахстане не разрешена - Цой

Минздрав работает над тем, чтобы увеличить доступ к вакцинам на коммерческом рынке.

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос о проведении платной вакцинации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций главу Минздрава спросили о медицинских центрах, которые предлагают казахстанцам вакцинироваться за деньги.

На данный момент у нас официально завезены в Казахстан и произведены вакцины, которые используются в государственном обороте. Частные клиники, которые участвуют в системе ОСМС имеют договор с фондом, они также на бесплатной основе проводят вакцинацию тех лиц, которые подлежат. Если есть прецеденты продажи этих вакцин, я прошу проинформировать. Потому что на данный момент продажа таких вакцин официально в Казахстане не разрешена, - ответил Алексей Цой.

При этом он добавил, что сейчас ведомство работает над тем, чтобы увеличить доступ к вакцинам на коммерческом рынке.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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