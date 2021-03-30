Цой: Пока контрактов по закупу китайской вакцины от COVID-19 нет

По его словам, идет переговорный процесс.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Казахстан не заключал контракты на поставку китайской вакцины от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Многие компании проговаривают о поставках в конце второго полугодия. Сейчас идет переговорный процесс, пока контрактов никаких нет. Сейчас только есть запросы на эти компании, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

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Он добавил, что письма с коммерческими предложениями по вакцинам были направлены не только в Sinovac, но и в Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna.

Пока у нас, к сожалению, нет четких данных, когда эти компании готовы поставить вакцину и в каком объеме на территорию Казахстана, - отметил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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