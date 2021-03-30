Две школы закрыли на карантин в СКО

Учеников этих школ перевели на дистанционку.

В Северо-Казахстанской области две школы закрыты на карантин, передает zakon.kz.

По данным pkzsk.info, это школы в селах Вагулино Кызылжарского района и Медвежка района М. Жумабаева. Ученики этих школ начнут четвертую четверть 2020-2021 учебного года в дистанционном формате.

Как сообщила руководитель управления образования СКО Гульмира Каримова, на сегодняшний день продолжают болеть восемь школьников из М. Жумабаева, Тайыншинского, Кызылжарского районов и Петропавловска, а также пять педагогов из Тимирязевского, Есильского, Айыртауского районов и областного центра.

С 11 марта в селе Вагулино Кызылжарского района действуют ограничительные мероприятия. Если ситуация до начала четвертой четверти не стабилизируется, школа будет работать в дистанционном формате, также как и Медвежинская школа в районе М. Жумабаева, - сообщила она на брифинге.

Как пояснила руководитель управления, если в коллективе заболевают учитель или ученик, то класс закрывают на карантин, а школа продолжает работу в прежнем режиме.

По ее словам, если учитель работал в нескольких классах, то на дистанционку переводят всю школу.

Всю школу на онлайн-обучение, как отметила Каримова, могут отправить в случае заболевания в учебном заведении нескольких человек.

Также она рассказала, что сейчас в регионе вакцинируют от COVID-19 педагогов - на 30 марта прививку получили 609 учителей.

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