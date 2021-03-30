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Новый штамм коронавируса обнаружили в Израиле

Фото: pixabay.com 30 марта 2021, 20:25

Он не имеет "клинического или эпидемиологического значения".

Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране местного штамма COVID-19, передает zakon.kz.

При этом, как сообщает РИА Новости, в израильском ведомстве отметили, что он не имеет "клинического или эпидемиологического значения" - не влияет на распространение инфекции, не приводит к росту случаев тяжелобольных и не меняет эффективность вакцины.

Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов - израильский вариант. Минздрав Израиля

Как сообщается, израильский штамм появился в июле, на данный момент он исчезает.

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