Драка на "Алтын Орде": появилось видео начала конфликта

Его разместили в соцсети.

Появилось видео начала потасовки, которая произошла между водителем и парковщиком на рынке "Алтын Орда", передает zakon.kz.

Ранее в Сети опубликовали запись потасовки, произошедшей между водителем и парковщиком на рынке "Алтын Орда". Инцидент произошел 30 марта в 09:10. Парковщик запросил 100 тенге за стоянку. Водитель имел при себе купюру в 20 тысяч тенге. Он предложил перевести деньги, однако, как сообщается, парковщик отказался и сказал водителю "вали отсюда". Далее завязалась драка.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт был выявлен в процессе мониторинга социальных сетей. Было возбуждено уголовное производство по ст. 293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство", а также установлены лица, фигурирующие на видео.

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