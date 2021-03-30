Мы обязаны перед миром найти источник COVID-19 - ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай

По словам международной организации, все гипотезы остаются в силе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал публикацию 40-страничного итогового доклада.

Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и мы должны продолжать следовать дорогой науки, - сказал он.

По его словам, "выяснение происхождения вируса требует времени".

Мы обязаны перед миром найти источник, чтобы мы могли коллективно предпринять шаги по снижению риска повторения того, что случилось. Никогда единственная исследовательская поездка не может дать ответ на все вопросы, - подчеркнул глава ВОЗ.

Как сообщается, эксперты ВОЗ, посетившие в январе-феврале китайский город Ухань, не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении болезни COVID-19. Из итогового доклада миссии, опубликованного на сайте ВОЗ, следует, что наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.

Международная группа изучила четыре сценария, - говорится в исследовании.

Авторы доклада отметили, что путь инфицирования через промежуточного носителя расценивается в диапазоне от вероятного до весьма вероятного. А по шкале "от возможного до вероятного" ученые расценили вариант прямой передачи инфекции от животного к человеку. "Возможным" они считают вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов. В то же время "крайне маловероятен", по их словам, сценарий заражения людей вследствие "инцидента в лаборатории".

Отмечается, что ученые призывают продолжить научную работу по выяснению происхождения коронавируса "в духе сотрудничества".

Точный путь заражения людей от вероятного природного резервуара [коронавируса] или потенциального промежуточного носителя SARS-CoV-2 неизвестен, - следует из доклада, однако имеются "косвенные свидетельства", указывающие на "ряд потенциальных путей" инфицирования, в том числе на непосредственное заражение людей от летучих мышей.

Согласно документу, "промежуточным носителем" коронавируса могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки. Коронавирусы, сильно похожие на SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов. Однако, как считают эксперты, потенциальным резервуаром возбудителя COVID-19 могли быть также норки и кошки, учитывая их "высокую восприимчивость" к коронавирусу.

Был ли первоисточником распространения SARS-CoV-2 уханьский рынок "Хуанань" - и на этот вопрос у ученых нет полной ясности, поскольку многие из ранних случаев заболевания фиксировались и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.

Также сообщается, что ученые не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться SARS-CoV-2. Как констатируют авторы исследования, отмечая, что, согласно большинству оценок, речь идет о промежутке времени "между серединой ноября и началом декабря", вспышка инфекции могла начаться до середины декабря 2019 года.

Вместе с тем эксперты обратили внимание на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.

Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2. Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи, - отметили ученые.

Согласно исследованию образцов сточных вод в Италии, коронавирус присутствовал в стране в середины декабря 2019 года, хотя первый случай заражения был официально установлен только 21 февраля 2020 года.

Как следует из доклада, во Франции SARS-CoV-2 мог появиться в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.

29 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Он подчеркнул, что "необходимы дальнейшие исследования".

Доклад был подготовлен по итогам визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. Они прибыли туда для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления вируса.

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