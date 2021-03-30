Я живая - ведущая Первого канала о своем состоянии после падения в прямом эфире

Об этом она сообщила в соцсети.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова, получившая травму после падения во время записи программы "Время покажет" в Останкино, рассказала о своем состоянии, сообщает zakon.kz.

Полет шмеля закончился Боткинской больницей, - подписала видео телеведущая на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза. (...) Вчера со мной случилась такая катавасия – я упала в нашей студии: оступилась и улетела, ударилась сильно и попой, и головой. Основной удар пришелся на руку - она сильно распухла прям на глазах. (...) Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию, ставить пластинку. (...) Все уже позади. Только что сделали первую перевязку. Доктор сказал, что на скрипке играть не буду, но на пианино смогу, - рассказала Стриженова.

29 марта ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму на съемках. Телеведущая упала во время записи программы "Время покажет" в Останкино. Как только Екатерина упала, передачу сразу увели на рекламу. Больше Стриженова в студию уже не вернулась, программу продолжил вести Руслан Осташко.

Стриженовой 53 года. В качестве ведущей "Время покажет" Екатерина Владимировна выступает с осени 2014 года.

Как актриса известна по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", по продолжению саги о мушкетерах.

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