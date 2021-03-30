Создана оперативная группа на случай форс-мажора на рынке продовольствия ЕАЭС

Распоряжение о ее создании ЕЭК приняла 30 марта.

Страны ЕАЭС помогут друг другу при возникновении форс-мажорных ситуаций на рынке продовольствия, сообщает zakon.kz.

30 марта коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение о создании Рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза. В состав рабочей группы вошли представители министерств государств-членов и комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы развития аграрного рынка. пресс-служба ЕЭК

В комиссии отметили, что заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими.

При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли, - пояснили в пресс-службе.

По словам члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, "создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран.

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