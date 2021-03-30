11 судей и девять специалистов Алматинского горсуда заболели COVID-19

Об этом сообщил пресс-секретарь суда.

20 сотрудников Алматинского горсуда, в том числе 11 судей и девять специалистов, заболели COVID-19, сообщает zakon.kz.

Можно было бы тоже скептически относиться к цифрам, если бы не данные, касающиеся непосредственно коллектива Алматинского городского суда. На сегодняшний день COVID-19 болеют 20 наших коллег: 11 судей и девять специалистов. 17 специалистов и двое судей на больничном по другим болезням. В первую волну мы потеряли двоих наших судей. пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын

И это, по его словам, "при работе в онлайн-режиме".

Страшно представить, если бы судебные процессы проходили в прежнем формате, - написал пресс-секретарь.

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