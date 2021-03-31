ЧП в Подмосковье: мужчина открыл стрельбу по прохожим и силовикам

Один спецназовец в ходе операции был ранен в ногу.

В коттеджном поселке Вешки в Подмосковье произошла стрельба, передает zakon.kz.

Как сообщил РКБ источник ГУ МВД по области, мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Он произвел несколько выстрелов из окна дома на Прибрежной улице, - сообщил источник.

По данным ТАСС, сотрудники ФСБ и МВД 30 марта по подозрению в незаконном обороте оружия попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье, но при попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения - генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Сообщается, что жене подозреваемого полицейскими было предъявлено постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, но Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросаться гранатами. В целом, мужчиной против силовиков было использовано не менее 20 гранат.

Мужчина оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив несколько взрывов, в результате одного из них начался пожар. На момент начала стрельбы в доме находились ребенок и трое взрослых (родственники открывшего стрельбу), которые позднее покинули дом. Сам открывший стрельбу мужчина остался в горящем доме. По предварительным данным, он погиб. Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии.

Один спецназовец в ходе операции был ранен в ногу, но его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено следственным комитетом по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела, а также на контроль ход расследования взяла прокуратура.

По словам очевидца событий, открывший стрельбу мужчина держит на дачном участке личный зоопарк с тиграми, медведем, рысью. Он, как сообщил собеседник агентства, с соседями не общался, дом построил около 10-15 лет назад.

Как отмечается, что в отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей.

По словам источника в правоохранительных органах, устроивший стрельбу пенсионер, возможно, был ранее судим.

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