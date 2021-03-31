Полицейский приютил бездомную бабушку: нашелся сын пенсионерки

По ее словам, она оставила его в Ростове-на-Дону в 1970 году.

Нашелся сын бездомной бабушки - Людмилы Шевченко, которую приютил полицейский из Актобе - участковый инспектор полиции Дастан Султангалиев. Своего спасителя Людмила Эммануиловна называет ангелом, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Она мне сказала позавчера, что у нее есть сын Шевченко Владислав. Она оставила его в Ростове-на-Дону в России. Потом я в базе проверил, данный гражданин проживает в городе Актобе. Искал его и нашел. Встречу назначил в опорном пункте. Дастан Султангалиев

Как рассказала бабушка, в 1970 году ей пришлось оставить годовалого сына у матери покойного отца мальчика, а самой уехать в Казахстан. По ее словам, возможности навещать сына у нее не было.

Что ты сделаешь, когда сына увидишь? Я говорю, я, наверное, в ноги ему упаду и буду просить прощение. Прости меня, сынок, за то, что я так долго тебя не видела. На все есть воля Божья. В трудную минуту он пришел ко мне, все от меня отказались. Людмила Шевченко

По словам Владислава Шевченко, мать он не оставит на улице и не собирается в Дом престарелых отдавать.

Как бы тяжело не было, этот вопрос решится! - сказал он.

В конце января сообщалось, что актюбинский полицейский приютил бездомную бабушку. 80-летнюю женщину выгнал собственный внук, который продал квартиру. Ей некуда было идти. Крышу над головой Людмиле Шевченко предоставил совершенно чужой человек - участковый инспектор Дастан Султангалиев, хотя он сам живет в однушке с супругой и четырьмя детьми.

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