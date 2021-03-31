Вышедший на свободу насильник держит в страхе село в СКО

По словам сельчан, он уже отбывал срок в тюрьме, в том числе за изнасилование.

Бывший насильник держит в страхе жительниц села Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Мужчина уже избил двух женщин, напав на одну из них с ножом, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", но даже после этого дебоширу удалось выйти "сухим из воды" - полицейские завели только административное дело, и посадили его на 20 суток. По словам сельчан, скоро этот срок истекает, и местные жители боятся выходить на улицу. Они боятся, что следующее нападение закончится летально.

По словам одной из потерпевших - жительницы Саумалколя Татьяны Дзекелевой, теперь она с оглядкой ходит на работу. Женщина работает продавцом в местном магазине, куда однажды вечером нагрянул нетрезвый односельчанин. Он требовал бесплатную закуску, на что женщина вежливо отказала. Мужчина дождался окончания рабочего дня и напал на Дзекелеву в подъезде ее дома.

Он шел за мной с магазина и дошел до подъезда моего дома, в подъезде он резко меня ударил, я упала и начал избивать. Сильно разбил губу и большие были гематомы по всей голове, телу и лицу. Меня забрали на скорой, сделали рентген и наложили шесть швов, - рассказала потерпевшая.

Дзекелева не единственная пострадавшая - в тот же вечер мужчина напал и на Любовь Товстик. Он представил нож к горлу женщины и избил ее.

По словам второй потерпевшей, мужчина стал перекрывать ей двумя руками рот и нос, в результате чего женщина стала задыхаться.

Он меня ударил по голове, потом в челюсть, от этого удара я упала. Он склонился надо мной, я увидела лицо и кулаком ударил в глаз, я ослепла. Почему мы должны жить в страхе, все женщины и дети перепуганы. Он выйдет на свободу, а что будет дальше мы не знаем, что в голове у этого человека? - говорит она.

Сообщается, что женщины написали заявление в полицию, где завели только административное дело.

Собранный материал по части 1 статьи 73 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности. И по части 2 статьи 434 "Мелкое хулиганство" направлено в суд. начальник МПС отдела полиции Айыртауского района Бакытжан Жантлеуов

По решению суда Асет Тленбаев арестован за избиение женщин, но за решеткой он проведет чуть больше 20 суток. Служители Фемиды пояснили, такая мера наказания избрана не случайно. Пострадавшим нанесен легкий вред здоровью.

По словам судьи Айыртауского районного суда СКО Сании Койлыбаевой, "из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что обеим потерпевшим Тленбаевым причинен легкий вред здоровью".

Если бы экспертиза показала средний или тяжкий вред здоровью, за это деяние предусмотрена уголовная ответственность, поэтому органами внутренних дел в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. - говорит судья.

Отмечается, что теперь в страхе живут все жители поселка, которые с ужасом ждут, когда дебошир выйдет на свободу.

По словам сельчан, он уже отбывал срок в тюрьме, в том числе за изнасилование.

- Очень страшно за свою жизнь, за жизнь своих детей, сотрудников, которые работают до поздно и потом возвращаются домой. - У человека была уже статья об изнасиловании. Почему это не учли. Боятся люди выходить на улицу, просто в магазин или вечером, даже при свете фонарей люди боятся выходить, говорят саумалкольцы.

Стражи порядка Айыртауского района пообещали, что будут тщательно следить за хулиганом после его освобождения.

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