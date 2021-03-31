Не продержался и года: мемориальный комплекс Абая в ВКО начал разваливаться сразу после ремонта 

На место срочно отправили комиссию по охране историко-культурного наследия региона.

Обновленный мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" в ВКО не выдержал испытание осадками, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Даже одной зимы не выдержал отремонтированный к 175-летию Абая мемориальный комплекс "Абай-Шакарим" в Жидебае. Видеоподтверждение, где с потолка течет, а штукатурка осыпается, разлетелось по интернету.

На место срочно отправили комиссию по охране историко-культурного наследия региона.

Протечка была над входом порядка 10-12 квадратов. Погодные условия. Где-то плитка откололась, где-то плитка отошла, откосы отошли. Все это мелочи, зафиксировано. Из Алматы приехали 12 рабочих, при необходимости будут нанимать рабочих из местного населения. Машина с оборудованием, с материалами едет. директор областного учреждение по охране историко-культурного наследия Талгат Сулейменов

Он также отметил, что в ближайшее время все будет устранено в рамках гарантийного обязательства.

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