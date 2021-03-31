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Еще 1663 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией

Фото: pixabay 31 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:

  • в городе Алматы – 34083 (+526),
  • в городе Нур-Султан – 30594 (+356),
  • в ВКО – 22846 (+24),
  • в Павлодарской области – 19110 (+20),
  • в Атырауской области – 18652 (+75),
  • в Карагандинской области – 17656 (+93),
  • ⠀в Акмолинской области – 15322 (+38),
  • в ЗКО – 15048 (+96),
  • в Костанайской области – 13784 (+37),
  • в СКО – 13047 (+21),
  • в Алматинской области – 13478 (+191),
  • в городе Шымкенте – 6805 (+47),
  • в Жамбылской области – 6397 (+24),
  • в Актюбинской области – 5236 (+82),
  • в Туркестанской области – 4485 (+7),
  • в Мангистауской области – 4409 (+13),
  • в Кызылординской области – 4029 (+13).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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