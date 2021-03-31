Еще 1663 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:⠀

в городе Алматы – 34083 (+526),

в городе Нур-Султан – 30594 (+356),

в ВКО – 22846 (+24),

в Павлодарской области – 19110 (+20),

в Атырауской области – 18652 (+75),

в Карагандинской области – 17656 (+93),

⠀в Акмолинской области – 15322 (+38),

в ЗКО – 15048 (+96),

в Костанайской области – 13784 (+37),

в СКО – 13047 (+21),

в Алматинской области – 13478 (+191),

в городе Шымкенте – 6805 (+47),

в Жамбылской области – 6397 (+24),

в Актюбинской области – 5236 (+82),

в Туркестанской области – 4485 (+7),

в Мангистауской области – 4409 (+13),

в Кызылординской области – 4029 (+13).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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