Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 494 км на запад от Алматы.

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в среду в 494 км на запад от Алматы, сообщает zakon.kz.

31 марта 2021г. в 7:43 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 494 км на запад от г. Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.2.Магнитуда MPV 4.5.Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 71.02° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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