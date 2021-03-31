Начальника пожарной части жестоко убили в ЗКО

Он скончался в больнице после избиения.

В ЗКО до смерит избили начальника пожарной части, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 25 марта в селе Караултобе Акжаикского района ЗКО, пишет "УН". Начальник пожарной части №27 Акан Нургалиев умер в результате сильных побоев.

По словам брата погибшего Руслана Нургалиева, Акана около 23.00 позвали на работу коллеги. Он не знает, зачем вызвали брата.

В пожарной части, кроме двух пожарных, находились еще двое посторонних. Они были пьяны. Не знаю, что за ссора возникла, кто кого бил, но моего брата жестоко избили. В пожарной части были разбиты камеры, очевидно, чтобы скрыть доказательства. На следующий день брата нашли в сарае, который принадлежит другому их брату, их дом расположен на окраине села. Сноха вышла утром и увидела, что кто-то лежит в сарае. Она узнала моего брата. Нам сразу сообщили об этом и вызвали скорую помощь. Его сразу поместили в реанимационное отделение районной больницы. Он умер в 5 часов утра 27 марта. Трое детей стали сиротами, - рассказал Руслан.

Он думает, что во время следственных действий могут быть упущены важные моменты.

Его забили до смерти и бросили в сарае. Те, кто убил моего брата, должны понести наказание по закону. Я боюсь, что виновником случившегося сделают моего мертвого брата, - считает Нургалиев.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 160 УК РК. Подозреваемый один.

25 марта около 23:00 между жителями села Караултобе Н., 1992 г.р. и М. вспыхнула ссора и завязалась драка. 26 марта около 08:30 гражданин Н. был найден без сознания в летнем сарае дома брата и на машине скорой помощи был доставлен в Акжаикскую районную больницу. 27 марта в 05:46 из отделения хирургии Акжаикской районной больницы поступило сообщение о его смерти от травм. В связи со смертью потерпевшего Н. дело было переквалифицировано на статью 106 ч. 3 УК РК, а подозреваемый М. взят под стражу и помещен в ИВС,- сообщили в ведомстве.

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