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Еще один регион попал в "красную зону" по коронавирусу 

Фото: coronavirus2020.kz 31 марта 2021, 09:50

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская и ЗКО.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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