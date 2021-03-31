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Житель Акмолинской области сообщил о падении самолета

Фото: pixabay.com 31 марта 2021, 09:51

Сотрудники полиции далее установили, что о падении самолета женщине сообщил супруг, которому, в свою очередь, об этом рассказал коллега.

В Акмолинской области 30 марта в полицию поступило сообщение о падении самолета, передает zakon.kz.

30 марта в дежурную часть ОП Целиноградского района поступило телефонное сообщение о том, что на 96-м разъезде за с. Фарфоровое Целиноградского района упал самолет. Для проверки поступившей информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области.

Проверка показала следующее. На номер 109 позвонила 34-летняя жительница с. Ынтымак и сообщила, что около станции 96 упал самолет, она видит дым.

Сотрудники полиции далее установили, что о падении самолета женщине сообщил супруг, которому, в свою очередь, об этом рассказал коллега, работающий кочегаром в одной из школ района.

В результате проверки указанная в телефонном сообщении информация не подтвердилась, - резюмировали в полиции.

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