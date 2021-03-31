В Halyk Arena начали госпитализировать больных коронавирусом

На утро 31 марта туда доставили 18 человек.

В спорткомплекс Halyk Arena стали доставлять больных коронавирусом средней тяжести, передает zakon.kz.

Halyk Arena расконсервировали. Туда в рамках эшелонирования медицинских организаций доставляют пациентов со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением КВИ инфекции среди населения мегаполиса, - говорится в сообщении Управления здравоохранения.

В спорткомплексе развернуто 1 000 мест. Сообщается, что там были созданы все условия для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

В июне 2020 года сообщалось, что на территории Almaty Arena и Halyk Arena могут развернуть койки для пациентов с коронавирусом.

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