Объявлены максимальные ставки по депозитам на май

Они остаются прежними.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на май, сообщает zakon.kz.

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального Банка. Ставки по долгосрочным депозитам, за исключением сберегательных вкладов на 24 месяца, которые зависят от рынка, также не изменились. Незначительное снижение ставок по сберегательным вкладам на 24 месяца обусловлено сохранением отрицательной динамики рыночных ставок по ним, - сообщили в ведомстве.

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