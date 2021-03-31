Зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных

Ее разработали российские ученые.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных, сообщает zakon.kz.

Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", - сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

По информации ТАСС, в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре 2020 года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата.

На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев, - сказал он.

В апреле может быть запущено массовое производство вакцины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!