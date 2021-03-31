Не ходить в горы попросили алматинцев

Там лавиннопасно.

В горах Алматы лавиноопасно, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 31 марта информирует: в связи с ожидаемым осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период 31 марта - 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах! - сказано в сообщении ДЧС.

В ведомстве рекомендуют не ходить в горы в снегопад и непогоду.

Если вы все же решили пойти, то ДЧС дал ряд советов:

следите за погодой;

избегайте мест возможного схода лавин​ (чаще они сходят на безлесных склонах гор);

быстро уйдите от лавины в безопасное место;

если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, колени к животу, сориентируйте тело по направлению движения лавины;

при попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю;

при остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания;

кричать бесполезно – снег полностью поглощает звуки, экономьте силы, не давайте себе уснуть;

определите – верх-низ (дайте вытечь слюне изо рта), по возможности быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его;

Наберите номер экстренных служб "112", "109".

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