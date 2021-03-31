Мафиози был в бегах семь лет, но попался из-за кулинарного блога на Youtube

Полицейским удалось опознать его по татуировкам.

Предполагаемый член печально известного преступного синдиката "Ндрангета" Марк Ферен Клод Биарт провел семь лет в бегах. Его разыскивали из-за оборота кокаина в Нидерландах, передает zakon.kz.

Мужчину арестовали в Доминиканской Республике. Его экстрадировали в Италию, полиция подтвердила арест бандита в преддверии международного саммита по борьбе с мафией.

По информации газеты Corriere della Sera, Биарт был пойман после того, как полиция засекла Youtube-канал итальянской кухни. Несмотря на то, что мафиози скрывал лицо в многочисленных кулинарных видео, полицейским удалось опознать его по татуировкам.

Как сообщает The Guardian, еще один предполагаемый член "Ндрангеты" также был недавно арестован в Португалии после 14 лет в бегах. Считаясь одним из самых опасных итальянских беглецов, полиция смогла проследить за Франческо Пелле до лиссабонской клиники, где он проходил лечение от коронавируса.

Базирующаяся в итальянском регионе Калабрия, "Ндрангета" считается одним из самых могущественных преступных синдикатов в мире благодаря своему контролю над большей частью кокаина, поступающего в Европу. По оценкам, во всем мире насчитывается около 20 000 членов преступного синдиката.

Ведущий прокурор Калабрии Никола Граттери подсчитал, что преступный синдикат ежегодно генерирует более 50 миллиардов евро (61 миллиард долларов), большая часть которых поступает от незаконного оборота кокаина.

Более 350 членов могущественной "Ндрангеты" были судимы в январе этого года по аналогичным обвинениям в убийстве и вымогательстве на крупнейшем за последние десятилетия итальянском процессе мафии. Большинство обвиняемых были задержаны еще в декабре 2019 года при спецоперациях в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

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