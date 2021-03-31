Как определить прирост стоимости от продажи недвижимости для уплаты налога. Инструкция

В КГД разработали отдельные кейсы по разным видам недвижимости.

В Комитете государственных доходов разъяснили порядок определения прироста стоимости при реализации физическим лицом, не являющимся ИП, недвижимого имущества, передает zakon.kz.

Именно по этому вопросу граждане часто обращаются за разъяснениями при получении имущественного дохода. Следует отметить, что индивидуальный подоходный налог исчисляется с прироста стоимости при реализации (ставка 10%). Комитет госдоходов.

В КГД разработали отдельные кейсы по разным видам недвижимости:

по квартирам, дачам, объектам личного подсобного хозяйства, гаражам, индивидуальным жилым домам - 7 кейсов;

по земельным участкам под ИЖС и коммерческую недвижимость – 4 кейса;

по коммерческой недвижимости – 6 кейсов.

Исчисление ИПН с имущественного дохода производится физическим лицом самостоятельно по ставке 10% и подлежит уплате не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход, - отметили в комитете.

Декларацию по ИПН (форма 240.00) нужно представить в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход.

Если доход получен в 2020 году, то декларация представляется не позднее 31 марта 2021 года, подоходный налог уплачивается не позднее 10 апреля 2021 года.

По квартирам, дачам, объектам личного подсобного хозяйства, гаражам, индивидуальным жилым домам

Кейс № 1

Недвижимость приобретена ранее по договору купли-продажи

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения (указанная в договоре купли-продажи).

Кейс № 2

Недвижимость приобретена ранее путем долевого участия в жилищном строительстве

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

Недвижимость приобретена ранее по договору мены

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения (указанной в договоре мены).

Если отсутствует цена в договоре мены, прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности, - пояснили в КГД.

Кейс № 4

Недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

Рыночная стоимость определяется оценщиками.

Кейс № 5

Недвижимость ранее получена по договору дарения

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.

Кейс № 6

Недвижимость приобретена ранее по переуступке права требования

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и стоимостью, по которой приобретено право требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

Кейс № 7

Индивидуальный жилой дом был ранее построен самостоятельно

Период нахождения на праве собственности: менее 1 года с даты регистрации права собственности.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК "Правительство для граждан", на 1 января года, в котором возникло право собственности.Рыночная стоимость определяется оценщиками.

По земельным участкам под ИЖС и коммерческую недвижимость

Кейс № 1

Недвижимость приобретена ранее по договору купли-продажи

Объекты: земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки.

Период нахождения на праве собственности: - для земельных участков под ИЖС -менее 1 года с даты регистрации права собственности;- для земельных участков под коммерческую недвижимость – вне зависимости от срока владения;

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

Кейс № 2

Недвижимость приобретена ранее по договору мены

Период нахождения на праве собственности: - для земельных участков под ИЖС -менее 1 года с даты регистрации права собственности;- для земельных участков под коммерческую недвижимость – вне зависимости от срока владения;

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения (указанной в договоре мены).

Если отсутствует цена в договоре мены, прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:дату возникновения права собственности на земельный участок; последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

Кейс № 3

Недвижимость приобретена ранее в виде наследства или благотворительности

Период нахождения на праве собственности: - для земельных участков под ИЖС -менее 1 года с даты регистрации права собственности;- для земельных участков под коммерческую недвижимость – вне зависимости от срока владения;

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:- дату возникновения права собственности на земельный участок;- последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

Кейс № 4

Недвижимость приобретена ранее по договору дарения

Период нахождения на праве собственности: - для земельных участков под ИЖС -менее 1 года с даты регистрации права собственности;- для земельных участков под коммерческую недвижимость – вне зависимости от срока владения;

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией "Правительство для граждан", ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

дату возникновения права собственности на земельный участок;

последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

По коммерческой недвижимости

Кейс № 1

Недвижимость приобретена ранее по договору купли-продажи

Период нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения (указанная в договоре купли-продажи).

Кейс № 2

Недвижимость приобретена ранее путем долевого участия в жилищном строительстве Период нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения.

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.

Кейс № 3

Недвижимость приобретена ранее по договору меныПериод нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения (указанной в договоре мены).

Если отсутствует цена в договоре мены, прирост стоимости определяется со всей цены (стоимости) реализации.

Кейс № 4

Недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительностиПериод нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения

Прирост стоимости при реализации = положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество.

Если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости - прирост стоимости определяется со всей цены (стоимости) реализации.

Кейс № 5

Недвижимость ранее получена по договору даренияПериод нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения

Прирост стоимости при реализации = вся цена (стоимость) реализации.

Кейс № 6

Недвижимость приобретена ранее по переуступке права требования

Период нахождения на праве собственности: вне зависимости от срока владения.

Прирост стоимости при реализации = положительной разнице между ценой реализации имущества и стоимостью, по которой приобретено право требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!