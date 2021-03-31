Суперлуние помогло снять с мели судно Ever Given

Суперлуние способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы.

Эксперты пришли к выводу, что снять с мели судно Ever Given, заблокировавшее проход по Суэцкому каналу, помогло суперлуние, передает zakon.kz.

Об этом сообщила телекомпания CNN, пишет ТАСС.

Отмечается, что суперлуние способствовало возникновению приливной волны на 46 см выше нормы, что и облегчило снятие контейнеровоза с мели.

Такую волну можно назвать уникальной. За год случается 12-13 полнолуний, но примерно половина из них способна вызвать приливную волну такой высоты. И воскресное суперлуние было первым в этом году.

Нередко эти приливы бывают на фут (около 30 см) выше, чем другие приливы в течение года, когда Луна находится дальше от Земли. Несомненно, что эти высокие приливные волны были частью стратегии по снятию с мели такого массивного судна, - указал метеоролог Джадсон Джонс.

Контейнеровоз Ever Given, водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м., 23 марта перекрыл проход в южной части Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури. В очереди на проход встали не менее 400 судов. 29 марта судно удалось снять с мели. Правда на некоторое время оно снова перекрыло проход. Сообщалось, что простой судов в Суэцком канале обходился мировой экономике в более 100 миллионов долларов в сутки.

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