Мажилисмены обеспокоены темпами вакцинации населения

Массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией.

Проблему низких темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции в своем депутатском запросе подняла депутат Мажилиса Ирина Унжакова от имени фракции партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Как отметила Унжакова, несмотря на заверения Министерства здравоохранения, что в стране ведется широкомасштабная работа в этом направлении, в том числе и разъяснительная кампания, результатов этой работы не видно.

Если правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, то почему тогда до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по ее организации? Вот и вчера министр здравоохранения Цой выступил с очередным призывом к населению вакцинироваться. Но возникает вопрос, куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликлиниках регионов вакцин нет, - отметила депутат Мажилиса.

По словам Унжаковой, сложившаяся в настоящее время ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Сегодня же люди сталкиваются с ситуацией, когда не знают, где и когда можно пройти вакцинацию.

Неужели министерство здравоохранения за этот год не смогло выработать алгоритм действий на опережение?! Вопрос, к сожалению, остается открытым. И поэтому темпы вакцинации населения вызывают у нас серьезное беспокойство. На это недавно обратил особое внимание глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, поручивший правительству активизировать работу по вакцинации населения. Президент подчеркнул, что без достижения коллективного иммунитета Казахстан не сможет побороть болезнь и восстановить экономику, - подчеркнула депутат Мажилиса.

Ирина Унжакова считает, что на деле же мы пока имеем невыполнение правительством поставленных главой государства задач.

И если в начале пандемии все недоработки, ошибки можно было отнести к отсутствию опыта, практики, средств, то сегодня уже есть все, что должно помочь нам эффективно бороться с COVID-19. В том числе Парламентом была создана вся законодательная база для этой работы. Но ситуация, которая складывается на сегодня у нас в стране, говорит, что Министерство здравоохранения не извлекло никаких уроков - ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом, - отметила депутат Мажилиса.

Унжакова привела пример из мирового опыта, отметив, что в таких странах, как Израиль, Великобритания, Словакия, Словения, Сербия, Сингапур и ряде других, уже привито от половины до 90% населения.

В Казахстане же на сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения, провакцинировано чуть более 101 тыс. человек. Это составляет 0,7%, то есть менее 1% населения. А вакцинация началась два месяца назад.

Депутат подняла и ряд других нерешенных вопросов, связанных с казахстанской вакциной, по которой только есть информация о получении временной регистрации. Нет ясной и четкой картины по работе заводов для производства вакцины.

В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Цой "успешно" проваливает работу по вакцинации населения. Ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, а население не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как можно осуществить вакцинацию, - подчеркнула Ирина Унжакова.

По мнению парламентария, министерству здравоохранения необходимо в срочном порядке принять соответствующие меры, иначе мы рискуем столкнуться с повторением ситуации прошлого лета, когда проявилась полная неготовность к борьбе с пандемией.

Необходимы такие инструменты, как четкий продуманный план действий, пошаговый алгоритм с указанием сроков, регионов и исполнителей. Пора от декларации заявлений и намерений перейти, наконец, к системной, жесткой и результативной работе по массовой вакцинации населения, - уверена Ирина Унжакова.

Мажилисмены-члены фракции партии "Nur Otan" потребовали предоставить конкретный план поставок вакцины по регионам, график вакцинации всех групп населения, а также полную информацию обо всех пунктах вакцинации, вплоть до телефонов исполнителей.

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