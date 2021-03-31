Почему заболевших коронавирусом стали госпитализировать в Halyk Arena

Госпиталь в Halyk Arena разморозили.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, почему было принято решение госпитализировать больных с COVID-19 в спорткомплекс Halyk Arena, передает zakon.kz.

На брифинге с участием представителей Управления здравоохранения и санэпидемслужбы журналисты спросили, почему алматинцев стали помещать в Halyk Arena и значит ли это, что в больницах не хватает мест.

Представитель Управздрава Светлана Султангазиева объяснила, что сейчас в инфекционных стационарах (5 000 коек) физически находится 2 783 человек, из них 109 детей. В отделении реанимации 125 человек (295 коек свободны). В карантинных койках, которые расположены в 7 гостиницах, пациентов нет.

А в Halyk Arena госпитализировали 18 человек.

У нас Halyk Arena был как резервный госпиталь, недавно мы его распаковали. Halyk Arena рассчитана на 1000 коек, может принять до 1000 пациентов. Буквально со вчерашнего дня пациенты стали поступать в Halyk Arena, на сегодняшнее утро там находится 18 пациентов. Часть пациентов были переведены после стабилизации состояния на долечивание из центра фтизиопульмонологии, часть пациентов поступили по скорой помощи. Хочется остановиться на тех, кто поступил по скорой помощи. Это пациенты средней степени тяжести с поражением легких примерно 30-35%. В дальнейшем, если будут пациенты даже с легкой степенью тяжести, но с сопутствующими заболеваниями и возрастные пациенты, будем госпитализировать в Halyk Arena.

По словам Султангазиевой, клиники разделены на два эшелона. В первый эшелон входят инфекционные клиники, в том числе модульные стационары. Эти клиники наиболее технически оснащены, там работает более сильный кадровый состав. Но они на сегодня загружены на более 80%.

В клиники второго эшелона госпитализируют больных средней степени тяжести. Halyk Arena относится ко второму эшелону.

На сегодняшний день циркулирующий у нас новый серотип коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущим является более неблагоприятным, протекает очень тяжело и количество пациентов именно со средней степенью тяжести и тяжелых пациентов очень много. Поэтому мы были вынуждены запустить госпиталь в Halyk Arena. Если загруженность более 70%, мы стараемся запускать новые койко-места, - сказала представитель Управления здравоохранения.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что в спорткомплекс Halyk Arena стали доставлять больных коронавирусом средней тяжести. Госпиталь в этом спорткомплексе заморозили в августе прошлого года. Тогда аким Алматы сообщал, что если в клиниках не будет хватать мест, пациентов будут принимать здесь.

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