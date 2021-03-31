Фируза Шарипова: Больше не проиграю ни одного боя

Ее соперница - уже не та Софья Очигава, которая была в 2016 году.

Фируза Шарипова из Казахстана, выступающая в профессиональном боксе, прокомментировала предстоящий реванш с россиянкой Софьей Очигавой, передает zakon.kz.

- Сильно ли изменилась Софья с момента вашего первого боя? Чего ожидаете от соперницы?

- Да, это уже не та Софья Очигава, которая была в 2016 году. Теперь это сложившийся профессиональный боксер. Она не просто так завоевала свои чемпионские пояса. Но и я эти пять лет не прохлаждалась на ринге. Поэтому ожидаю очень непростого, конкурентного поединка. При этом я полностью уверена в своей победе.

- Что поможет вам победить?

- Моя подготовка и целеустремленность. Я знаю, чего хочу, и не собираюсь больше проигрывать ни одного боя. У меня две цели. Ближайшая из них - реванш с Софьей Очигавой. Я должна выиграть у нее, чтобы закрыть поражение. Хотя я не считаю, что в первом бою я проиграла. Бой был равным, и если бы он проходил в Казахстане, руку подняли бы мне. А вторая и главная - стать первой в Казахстане абсолютной чемпионкой мира.

- Готовы ли ко встрече с Кэти Тейлор?

- Да, конечно, готова. Непосредственно перед боем мне потребуется еще не меньше трех месяцев подготовки, чтобы набрать максимальную форму и не оставить сопернице шансов. По плану этот бой должен состояться либо в конце 2021 года, либо в начале 2022. Я готова выигрывать и становиться абсолютной чемпионкой мира.

Напомним, реванш Софьи Очигавы и Фирузы Шариповой состоится 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. На кону будут стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащие россиянке. Победительница станет обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор.

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