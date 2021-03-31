Правила по управлению резервным запасом зерна утвердили в РК

Так, резервный запас зерна формируется из продовольственного зерна оператора в объеме 500 тысяч тонн.

Министр сельского хозяйства РК своим приказом от 19 марта 2021 года утвердил Правила по управлению резервным запасом зерна, передает zakon.kz.

Так, резервный запас зерна формируется из продовольственного зерна оператора в объеме 500 тысяч тонн.

Закуп зерна осуществляется оператором на основании заключаемых договоров в соответствии с Гражданским кодексом РК.

Зерно хранится на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Резервный запас зерна реализуется в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном:

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

при введении чрезвычайного положения;

для регулирующего воздействия на внутренний рынок.

Поставка продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с 1 января по 1 июня соответствующего года.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2021 года.

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