Егор Крид рассказал, сколько тратит на свою девушку

Певец признался, что девушки не клянчили у него деньги, он тратил деньги на дорогие подарки девушке сам.

Популярный российский певец Егор Крид рассказал, что не жалеет денег на девушку, когда состоит в отношениях, передает zakon.kz.

По словам певца, все его девушки были достаточно обеспеченными, но и он никогда не жадничает.

Недавно посмотрел тренд в Тик-Токе, где все выкладывали на заднем фоне свой счет и сколько ты потратил в месяц. И я не выложил только потому, что я был в шоке, какую сумму я трачу в месяц в целом на все. На девушку трачу, если у меня, конечно, есть девушка, больше, чем на себя. У меня все девчата всегда нормально зарабатывали и себя могли обеспечить. Мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: "Малыш, иди купи себе что хочешь". - заявил Крид в программе "Вопрос ребром".

Певец признался, что девушки не клянчили у него деньги, он тратил деньги на дорогие подарки девушке сам.

В общем, я могу купить очень дорогой подарок, миллион, два, три, не знаю, неважно, что там будет. Сколько не жалко, мне все не жалко, - пояснил Крид.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!