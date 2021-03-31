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Как получить доступ к национальной электронной библиотеке

Фото: baiginews.kz 31 марта 2021, 12:32

Доступ к личному кабинету участника предоставляется с использованием логина и пароля.

Приказом и.о. министра культуры и спорта РК от 19 марта 2021 года внесены изменения в Правила формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки, передает zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая глава, определяющая доступ к фонду Казахстанской национальной электронной библиотеки.

Так, доступ к фонду библиотеки предоставляется физическим и юридическим лицам посредством сети интернет.

Получение пользователем единого электронного читательского билета осуществляется после прохождения пользователем регистрации в КазНЭБ.

Пользователю, являющемуся участником, доступ к фонду электронной библиотеки предоставляется в соответствии с договором о подключении к КазНЭБ.

После заключения договора Национальная академическая библиотека формирует личный кабинет участника.

Доступ к личному кабинету участника предоставляется с использованием логина и пароля, которые предоставляются участнику при заключении договора.

Объектами фонда КазНЭБ являются созданные на основе договоров, обеспечивающих соблюдение авторского права, в электронной форме копии:

  • печатной продукции, за исключением обязательных бесплатных экземпляров периодических изданий;
  • редких книг и рукописей, документов и изданий, представляющих особую ценность (историческую, художественную, научную, литературную), отдельно или в коллекциях;
  • общественно значимой литературы и изданий, выпущенных в рамках государственных программ;
  • обязательных бесплатных экземпляров изданий;
  • отчетов научно-исследовательских работ, авторефератов, диссертаций;
  • краеведческой литературы;
  • специализированных изданий для незрячих и слабовидящих граждан;
  • документов, охраняемых законодательством РК об авторском праве и смежных правах.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2021 года.

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