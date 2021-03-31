Ассоциация "Болашак": 20 лет на пути становления и развития конкурентоспособной молодежи

30 марта 2001 года обладатели стипендии создали Ассоциацию выпускников Международной стипендии Президента РК "Болашак"

Путешествие в тысячу миль начинается с одного первого шага" — это изречение великого Лао Цзы отлично подходит для описания того шага, на который еще на заре независимости пошел Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, учредив в 1993 году Международную стипендию "Болашак". Она стала одним из важнейших "прорывных проектов", нацеленных на формирование конкурентоспособной нации, сообщает zakon.kz.

Со временем назрела необходимость создания организации, которая бы объединила всех выпускников и взялась за решение их проблем, представляла их интересы на разных уровнях общественных институтов, а также направила потенциал "болашаковцев" на участие в обсуждении и решении различных общественных задач.

Таким образом, 30 марта 2001 года обладатели стипендии создали Ассоциацию выпускников Международной стипендии Президента РК "Болашак". Основной движущей силой организации стали выпускники программы, как сообщество прогрессивных и перспективных молодых специалистов страны. Содействие в реализации государственных стратегий, обеспечение преемственности кадров, сохранение традиций прошлого через созидание и инновации стали главными принципами работы Ассоциации.

"Основной целью Ассоциации является объединение выпускников стипендии "Болашак" по всей стране и их потенциала. Другим важным направлением нашей Ассоциации является внесение своего вклада в социальное развитие страны. Если обратиться к истории, судьбоносное решение о создании стипендии "Болашак", было принято в 1993 году, пожалуй, в один из самых тяжелых периодов для уже независимого Казахстана. Всего обладателями стипендии являются более 13 тысяч человек, около двух тысяч человек сейчас находятся на обучении за рубежом", - рассказал выпускник программы и председатель Совета Ассоциации Бахтияр Макен.

За 20 лет Ассоциацией реализовано свыше 500 различных проектов и мероприятий с привлечением свыше 100 000 человек во всех регионах страны. Корпоративные фонды Ассоциации функционируют в 8 регионах Казахстана.

Одно из важных направлений работы организации – содействие формированию высокообразованной патриотичной молодежи страны. На протяжении всех 20 лет реализуются различные проекты, направленные на раскрытие потенциала и развитие молодых казахстанцев. Так, "Нетворкинг и обмен опытом молодежных организаций" является одним крупнейших проектов, реализованных в рамках Года Молодежи. В рамках этой работы более 1100 молодых людей из разных частей страны познакомились друг с другом, наладили контакты для дальнейшего сотрудничества, а также стали участниками мастер-классов и конференций, посвященных поддержке и развитию молодежных организации.

На постоянной основе проводятся встречи с молодежью в различных регионах страны и за рубежом по разъяснению политики государства, обсуждению проблем, с которыми сталкиваются молодые люди. В рамках разъяснения государственных статей и программ проводятся заседания Экспертных советов.

Большое внимание уделяется развитию предпринимательства и бизнеса среди молодежи, ежегодно реализуются проекты по направлению "Bolashaq business". Совместно с партнерами в 2015 году был выпущен первый сборник бизнес-кейсов "Bolashak business cases". В нем был представлен 31 бизнес-кейс, основанный на реальных историях казахстанских компаний. На основе вышеназванного сборника была проведена Международная интеллектуальная игра по решению бизнес-кейсов "Bolashak Business Competition", участниками которой стали представители стран СНГ, обучающиеся в высших учебных заведениях.

На сегодня успешно проведены 4 сезона конкурса бизнес-идей в формате реалити-шоу "Startup "Bolashak", целью которых является поддержка социально значимых бизнес-инициатив молодых предпринимателей, направленных на совершенствование стандартов качества жизни, интеграцию передовых знаний и технологий в социально-экономическую жизнь страны.

С 2016 года на ежегодной основе проводятся встречи на коммуникационной площадке "Bolashak Business Talks", с 2020 года - на дискуссионной площадке "Bolashak Friday Talks". Это уникальные платформы для нетворкинга и обмена опытом между молодыми новаторами и бизнесменами, экспертами в области предпринимательства и инноваций.

Ассоциация занимается образовательными, социальными и благотворительными проектами во многих городах Казахстана. На постоянной основе проводятся лекции в рамках проекта "Наши знания - нашей стране" в столичных и региональных учебных учреждениях. В ходе встреч члены Ассоциации делятся с молодежью не только своими интересными историями, но и рассказывают, как знания и навыки можно применить, работая на благо и развитие страны. Кроме того, Ассоциация регулярно проводит буккроссинг совместно с акиматом столицы в рамках проекта "Bolashaq Books" с целью повышения интереса молодежи и жителей города к чтению.

В 2018 году Ассоциация "Болашак" провела выставку "Job Fair 2018" при содействии акимата г. Нур-Султан и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", впервые объединив более 600 выпускников и магистрантов всех столичных вузов, свыше 100 ведущих национальных и зарубежных компаний-работодателей, представителей различных секторов экономики на одной площадке.

В 2011 году выпускники президентской программы "Болашак" начали активную работу по популяризации среди детей и молодежи государственного языка и создании качественного и конкурентоспособного контента на казахском языке. Была поставлена цель: помочь в воспитании поколения, которое знает, любит и уважает государственный язык Казахстана. Работу в этом направлении поддержал Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Социальный проект "Өзіңнен баста" получил самый широкий отклик у зрителей страны, а также среди представителей крупного казахстанского бизнеса, которые содействуют развитию государственного языка через создание семейного и детского контента. В рамках данного проекта 36 фильмов студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucasfilms, BAZELEVS и Europa Corp. продублированы на казахский язык и стали абсолютно национальным продуктом. Казахский стал вторым тюркским языком, седьмым языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney и вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, Blu-Ray по всему миру.

Стипендия "Болашак" является одним из ярчайших примеров социального лифта, предоставляемого государством. Не только в Казахстане, но и во всем мире члены Ассоциации, болашаковцы, всегда поддерживают инициативы и политику руководства страны, - отмечает Бахтияр Макен.

В год тридцатилетия Независимости особенно важно отметить, что залог устойчивого развития суверенного Казахстана - образованная и прогрессивная молодежь. Елбасы и Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяют пристальное внимание молодежи, ее развитию по принципу "молодежь – будущее страны". Ассоциация "Болашак", отмечающая свой 20-летний юбилей, с момента обретения нашей страной независимости развивается, как рычаг всех исторических изменений и новшеств. Все проекты, реализованные организацией, находят свое отражение в жизни жителей страны, оказывают влияние на решение социально-экономических проблем. Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" будет и дальше работать во благо развития и процветания Казахстана.

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