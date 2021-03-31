Чиновника ВКО обвинили в пьяной потасовке с девушкой

Историю прокомментировали в полиции и Департаменте АГДС по ВКО.

Чиновника в ВКО обвиняют в непристойном для госслужащего поведении, передает zakon.kz.

Информацию выложили в соцсети.

Как стало известно от нашего источника, все началось в одном из караоке-клубов города. Культурно проводя время в караоке, Мирас Жумагулов завязал тесное общение с девушкой по имени Анастасия, которое завершилось совместной поездкой домой. Однако, добравшись до подъезда, дама решила, что заходить туда не стоит. В ответ Мирас стал настаивать. Испугавшись, девушка попыталась позвонить в полицию. Но новоиспеченный приятель вырвал телефон из ее рук. Благо полицию уже вызвали бдительные соседи. Протокол о распитии алкогольных напитков на улице и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения был составлен на обоих, - говорится в публикации.

Полиция ВКО оставила комментарий под публикацией:

Относительно данной публикации Департамент полиции сообщает следующее. 30 марта т.г около 05:00 часов 31-летний и 23-летняя жители г. Усть-Каменогорска находились в общественном месте по ул. Кабанбай Батыра,109 в нетрезвом состоянии, где своим поведением оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность, тем самым совершили административное правонарушение, за которое в отношении вышеуказанных лиц были составлены административные протоколы по ст. 440 ч.1 КоАП РК.

Не остался в стороне и Департамент Агентства по делам госслужбы по ВКО:

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области факты, указанные в публикации в отношении данного административного государственного служащего взяты на контроль для дальнейшего выяснения обстоятельств, о результатах которого будут сообщено дополнительно.

За комментарием по этому поводу мы также обратились в пресс-службу акима ВКО.

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