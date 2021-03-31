Российских хакеров подозревают в краже тысячи электронных писем Госдепа США

Кража электронных писем Госдепартамента свидетельствует о том, что российские хакеры смогли получить доступ к правительственным материалам США.

В 2020 году российские хакеры украли тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента США, передает zakon.kz со ссылкой на Politico.

В Конгрессе сообщили, что хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии департамента и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Неизвестно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью шпионской кампании SolarWinds, которая ранее была разоблачена в связи с Россией.

Заместитель советника по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям Анна Нойбергер заявила, что Белый дом "не комментирует конкретные агентства".

За последний год было взломано несколько федеральных агентств, - сказала она. - В рамках обзора SolarWinds администрации мы обнаружили серьезные недостатки в защите кибербезопасности во всех федеральных агентствах. Мы определили пять конкретных областей модернизации кибербезопасности, оценили агентства по ним и реализуем более эффективный план быстрого финансирования и внедрения этих технологий для устранения уязвимостей и модернизации нашего подхода к кибербезопасности.

Кража электронных писем Госдепартамента свидетельствует о том, что российские хакеры смогли получить доступ к правительственным материалам США.

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