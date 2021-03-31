Какая погода ожидает казахстанцев в первые дни апреля

Приложение zakon.kz
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На западные регионы циклон принесет дожди и усиление ветра.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 апреля, сообщает zakon.kz.
Антициклона из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана.
С середины периода на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра. Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, - сообщает РГП "Казгидромет".
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