Российское СМИ сообщило о планах Казахстана полностью перейти на казахское обучение

Слухи о полном запрете русского языка в Казахстане не обоснованы.

На российском сайте появилась статья, в которой утверждается о намерении Казахстана полностью перейти на обучение на казахском языке с 2023 года. Как выяснилось, указанная там информация перевернута и не соответствует действительности, передает zakon.kz.

В статье утверждается, что Казахстан не первый год движется по пути дерусификации образования, и к 2023 году все школьники страны будут обучаться на казахском.

Сайт Stopfake.kz обратился с запросом в Министерство образования и науки РК.

В ответе министерства сообщается, что сейчас в Казахстане из 6 957 государственных школ 3 733 школы (53,6%) ведут обучение только на казахском языке, 1 160 (16,6%) школ – на русском языке, 2 047 (29,4%) школ – на казахском и русском языках.

При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет.

Русский язык преподают с 1 по 11 класс во всех школах, в том числе и тех, где образовательный процесс проходит на государственном языке.

Сайт также опровергает утверждение в статье: "При этом Единый национальный тест (аналог ЕГЭ) сдает на казахском языке лишь 51 процент выпускников".

Это утверждение противоречит официальным данным. В 2020 году ЕНТ на казахском языке сдавали 75,1% выпускников школ, на русском языке – 24,8%, на английском – 0,1%.

Из этого следует, что слухи о полном запрете русского языка в Казахстане не обоснованы, а изложенные в статье факты искажены и не соответствуют действительности.

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