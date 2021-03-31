Умер участник Уотергейтского скандала, приведшего к отставке Никсона

Он пытался организовать прослушку штаба Национального комитета Демократической партии США.

В возрасте 90 лет умер Гордон Лидди - один из центральных участников политического скандала в США прошлого века, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Его сын Томас подтвердил смерть отца и сказал, что это не было связано с COVID-19.

Джордж Гордон Баттл Лидди родился в Нью-Джерси в 1930 году. Отслужив в армии и окончив юридический факультет, Лидди присоединился к ФБР и попал в Белый дом, чтобы помочь президенту Ричарду Никсону в его предвыборной кампании.

Лидди и его коллега из ЦРУ Говард Хант предлагали радикальные методы, которые не получили одобрения - от заговора с целью убийства критиков Никсона до похищения антивоенных протестующих. Однако был воплощен их план по прослушке штаба Национального комитета Демократической партии, расположенном в вашингтонском комплексе "Уотергейт". В июне 1972 года группа взломщиков, предположительно связанных с администрацией Никсона, проникла в штаб. Взломщиков задержали на месте, но по Никсону скандал ударил значительно позже, уже после его победы на выборах.

Лидди, Хант и еще пятеро были арестованы по обвинению в заговоре, краже со взломом и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Лидди был единственным, кто отказался сотрудничать. Он был приговорен к 20 годам и отсидел почти пять лет. В 1977 году приговор смягчил президент-демократ Джимми Картер.

Годы спустя Лидди признался, что "сделал бы это снова для своего президента".

После освобождения из тюрьмы он открыл охранную фирму, написал бестселлеры и стал популярным и провокационным ведущим консервативных ток-шоу.

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