В полиции рассказали подробности похищения девушки в Шымкенте

Все причастные к похищению оказались жителями Туркестанской области.

В полиции Шымкента рассказали подробности похищения девушки в одном из микрорайонов Шымкента, передает zakon.kz.

Накануне, 30 марта, полицейские нашли девушку и ее похитителей в Туркестанской области. Их доставили в управление полиции Шымкента. Оказалось, что мужчина похитил девушку, чтобы жениться на ней. Он и участвовавшие в похищении друзья являются жителями Туркестанской области.

В ту ночь в 18-м микрорайоне малознакомый мне мужчина с целью женитьбы вместе со своими друзьями насильно посадил меня в машину и отвез к себе домой. Все это время я была у него дома. Насильственных действий в отношении меня не совершалось. Сейчас у меня все хорошо, - рассказала девушка.

Полиция начала расследование по статье "Незаконное лишение свободы". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все причастные к похищению люди находятся под подпиской о невыезде. Машина водворена на штрафстоянку.

29 марта в соцсетях появилось видео похищения. На кадрах видно, как девушку, молящую о помощи, заталкивают в машину.

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