За тем изменением внешности стояла определенная цель.

Бразильский футболист Роналдо попросил прощения у матерей своих поклонников за "ужасную" стрижку, которую повторяли их дети, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, перед полуфиналом чемпионата мира 2002 года он появился на стадионе остриженным налысо, за исключением челки. После этого такая стрижка стала популярной во всем мире.

Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки, — сказал он.

По словам спортсмена, за тем изменением внешности стояла определенная цель: отвлечь внимание от повреждения ноги.

Карьеру футболиста Роналдо закончил в 2011 году. С тех пор он занимается маркетингом и рекламой. Также он владеет сетью фитнес-клубов, клиникой для спортсменов, популярным ночным клубом и недвижимостью.

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