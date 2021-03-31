Профессор из Китая рассказала, от чего зависит эффективность вакцины

Китайская вакцина соответствует стандартам ВОЗ.

Директор Гонконгского института диабета и ожирения, директор Центра образования Международной федерации диабета профессор Джулиана Чан считает, что китайская вакцина отвечает критериям ВОЗ, но не нужно сравнивать наши вакцины, потому что эффективность вакцины зависит от населения, от условий, от среды, сообщает zakon.kz.

В уходящем месяце по инициативе казахстанской стороны прошел Международный онлайн-симпозиум "Эндокринная патология и COVID-19: интерконтинентальный диалог" с участием ведущих врачей и ученых из стран БРИКС (BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa). Из них в трех странах - России, Индии, Китая уже разработаны и произведены собственные вакцины против коронавируса.

Китайскую сторону представляла директор Гонконгского института диабета и ожирения, директор Центра образования Международной федерации диабета профессор Джулиана Чан. В ходе обмена мнениями и опытом по борьбе с КВИ, ее коллеги из других стран спросили, что лично госпожа Чан думает об эффективности и качестве китайской вакцины.

- Китайская вакцина, несомненно, используется во многих странах мира, они изучили ее данные, которые были представлены со стороны производителя. Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по эффективности где-то от 50 до 80 процентов.

При этом профессор Джулиана Чан подчеркнула, "что не нужно сравнивать наши вакцины, потому что их эффективность зависит от населения, а также от условий, от среды. Если у вас одинаковое население и одинаковые условия, тогда можно сравнивать. Поэтому считаю важным пояснить, что результативность вакцины зависит от многих факторов и это, конечно, нужно учитывать. Китайская вакцина отвечает критериям ВОЗ и многие люди уже используют их, у меня нет никакой озабоченности, обеспокоенности по поводу качеств".

Как сообщила спикер, они уже получили первую вакцину, и программа вакцинации начала работать.

Также госпожа Чан привела статистику по заболеваемости КВИ в Китае и рассказала, что они проводили серию мероприятий на национальном уровне, чтобы стабилизировать ситуацию. Поскольку наблюдались вспышки коронавирусной инфекции, ввели обязательный карантин для прибывших из-за рубежа.

- Кроме того, мы проводили интенсивные тесты и интенсивное лечение для наших пациентов, - говорит профессор. - По сравнению с другими городами Китая, Гонконг не был настолько успешен и случаи ковида были достаточно частыми. Основная доля смертей пришлась на старшее поколение и на людей, страдающих сахарным диабетом, они в большей степени подвержены симптомам коронавируса.

По ее словам, факторами риска является не только возраст, но и ожирение, общее состояние сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания, социальное неравенство, этническое происхождение… Все это влияет на смертность. Тяжелые пациенты, у которых с уровнем глюкозы все в порядке, они, как правило, в большинстве случаев выживают, в то время, как среди тех, у кого нарушен уровень глюкозы, выживаемость всего лишь 20%.

Говоря о том, какие меры принимаются в Гонконге по борьбе с КВИ, госпожа Чан отметила: "Гонконг - один из самых густонаселенных городов в мире, плотность населения – 700 человек на 1 кв. км. И то, что люди каждый день преодолевают большие расстояния в общественном транспорте, живут в достаточно маленьких квартирах, ходят ужинать в рестораны, посещают караоке и другие заведения влияет на скорость распространения инфекции.

Гонконг пережил серию вспышек КВИ, и мы должны были предпринять меры для того, чтобы контролировать эти вспышки. Празднование китайского нового года, посещение храмов, когда люди близко находятся друг к другу, различные круизы во время пасхи, ночные клубы - все это создало зоны риска и привело к очередной вспышке, в связи с чем были введены меры социального дистанцирования и масочного режима.

После этого вспышка заболевания произошла среди работников в сфере строительства, открытие фитнес-центров, где идет тесная работа с клиентами… – все это также стало дополнительным фактором вспышки КВИ в одном из самых дорогих районов плотно населенного города.

Несмотря на эти вызовы, мы организовали достаточно тесное сотрудничество с бизнесом и местной властью, приняли ряд мер в системе здравоохранения и сделали все возможное, чтобы контролировать подобные вспышки, избежать коллапса в жизнедеятельности города. Обязали всех носить маски, многие местные фабрики при поддержке правительства начали производство масок, особенно для людей из социально уязвимых слоев населения и для старшего поколения.

Мы сделали все возможное, чтобы общество знало о нюансах и рисках пандемии, чтобы каждый гражданин знал о принимаемых мерах. Все это было сопряжено с социальным дистанцированием, многие работали из дома, школы были закрыты, торгово-развлекательные центры были пусты. Бары, караоке, плавательные бассейны и другие места массового скопления людей были временно закрыты.

Также были закрыты границы, а приезжающие туристы находились на карантине 21 день. Было введено обязательное тестирование всех резидентов в течение 12 часов и если у кого-то выявлялись симптомы КВИ - помещали на карантин. Также были приняты другие меры, в том числе строительство госпиталя. Все это позволяло нам на ранних этапах определить зараженных. От этой болезни никто не застрахован, будь то азиат, или не азиат, богатый или бедный.

Кроме того, люди получают финансовую поддержку, чтобы экономика наша продолжала развиваться и такие сферы, как авиация, туризм, надеемся, скоро восстановятся и будут вносить свой вклад в экономику страны".

По мнению госпожи Чан, две пандемии – COVID-19 и сахарный диабет очень похожи, у них много чего пересекается, они обе угрожают нашему здоровью, нашей безопасности.

- Несмотря на их разрушительную природу, у нас есть научные доказательства, что мы можем справиться с ними. Главное, чтобы общество и каждый человек в отдельности получали поддержку от системы здравоохранения и со стороны правительства, - подытожила профессор.

Торгын Нурсеитова

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