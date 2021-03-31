Вооруженный мужчина ворвался в квартиру алматинки

Соседи услышали крики и вызвали полицию.

В Алматы мужчина ворвался в квартиру женщины и пытался ее ограбить, сообщает zakon.kz.

Соседи услышали крики и вызвали полицию.

Мы в считанные минуты прибыли к указанной квартире. Не открывая дверь, ее владелица сообщила, что все у нее в порядке и, якобы, в нашей помощи не нуждается. Честно говоря, голос женщины очень нас встревожил и мы решили, что не уйдем, пока не выясним все до конца. Снова попросили ее открыть дверь, но ответа не последовало. Тогда, прислушавшись, обратили внимание, что внутри квартиры шум, какая-то возня. Мой коллега в замочную скважину увидел мужчину в черной маске, в его руках был нож, оружие мужчина держал у горла женщины. Счет шел на секунды, важно было принять верное решение и не спугнуть подозреваемого, чтобы он не успел причинить вред своей жертве. В какой-то момент нам удалось попасть в квартиру, вооруженный человек был сразу обезврежен. Как установлено, им оказался 40-летний ранее четырежды судимый, – рассказал инспектор Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы, сотрудник патрульного экипажа "Буран-127" Нурдос Турлыбек.

Как выяснили полицейские, подозреваемый еще на улице проследил за девушкой и ворвался в ее квартиру. В доме никого не было. Он был задержан и взят под стражу. Вещественные доказательства изъяты на месте преступления и приобщены к материалам производств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!