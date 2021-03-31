Скончался автор герба Казахстана Шота Валиханов

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Ему было 88 лет.
Скончался автор казахстанского герба Шота Валиханов, передает zakon.kz.
Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР Шота Валиханов скончался на 89-м году жизни.
Он был автором Монумента независимости в Алматы, памятника Шокану Валиханову, Шакариму в Семее, а также автором герба Казахстана.
Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова принесла свои соболезнования родным умершего.
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