Скончался автор герба Казахстана Шота Валиханов

Ему было 88 лет.

Скончался автор казахстанского герба Шота Валиханов, передает zakon.kz.

Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР Шота Валиханов скончался на 89-м году жизни.

Он был автором Монумента независимости в Алматы, памятника Шокану Валиханову, Шакариму в Семее, а также автором герба Казахстана.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова принесла свои соболезнования родным умершего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!