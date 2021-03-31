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Скончался автор герба Казахстана Шота Валиханов

Фото: социальные сети 31 марта 2021, 15:58

Ему было 88 лет.

Скончался автор казахстанского герба Шота Валиханов, передает zakon.kz.

Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР Шота Валиханов скончался на 89-м году жизни.

Он был автором Монумента независимости в Алматы, памятника Шокану Валиханову, Шакариму в Семее, а также автором герба Казахстана.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова принесла свои соболезнования родным умершего.

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