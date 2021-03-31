Алматинец рассказал, как испытал на себе казахстанскую вакцину от COVID-19

Инактивированная вакцина QazCovid-in создана в НИИ проблем биологической безопасности на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.

В сентябре 2020 года стало известно, что начался прием анкет добровольцев для участия в клинических исследованиях казахстанской вакцины от COVID-19. 30-летний житель Алматы Есбол К. оказался в числе добровольцев. В интервью zakon.kz он рассказал, как проходил испытания и почему пошел на это.

- Как вы узнали, что набирают добровольцев для испытания казахстанской вакцины и приняли решение?

- Об этом я узнал из СМИ, так прочитал на портале zakon.kz, что идет распространение коронавируса и набирают группу для испытания нашей отечественной вакцины. Что где-то 200 человек будет из Алматы и из Тараза. У нас в городе для этого была выбрана одна частная клиника и 4-я поликлиника.

Я добровольно, сам принял решение принять участие в испытании вакцины. Сам я работаю в сфере здравоохранения и понимаю, насколько это важно.

- По каким критериям проходил отбор?

- Один из главных критериев, чтобы не болели раньше коронавирусом, так как я не болел, я пошел в 4 поликлинику, там меня зарегистрировали. Свое согласие мы подписывали через ЭЦП, заключили договор, каждому присвоили его личный IT-номер. После чего прошли полное медицинское обследование, сдали анализы. Обследование показало, что я могу принимать участие в испытании вакцины.

Договор мы заключили на 180 дней, за участие в испытании предусмотрено вознаграждение. И эти деньги разделили на несколько этапов: 21-й день, 42-й, 90-й и 180-й. В общей сложности предусмотрено вознаграждение в 200 тысяч, но так как из этой суммы высчитывают налоги и т.д., на руки получается 168 тысяч, пенсионерам выдают 180 тысяч.

Затем мне сделали первую вакцинацию и сказали 2 часа походить, посмотреть на реакцию организма и потом снова прийти в поликлинику. После этого был снова осмотр врачом. В тот момент я хорошо себя чувствовал, не было ни озноба, ни повышения температуры, ничего. С первого же дня вакцинации мы вели дневник, где записывали все изменения и ощущения, температуру тела. Кроме того, создана группа в WhatsApp и с нами постоянно на связи находятся врачи, постоянно спрашивают о нашем состоянии, все ли в порядке.

7 апреля будет уже 90 дней, как я участвую в этой программе. На данный момент я принял уже оба компонента вакцины и чувствую себя хорошо. Ничем не болел. Было уже два забора крови, после 90 дня будет еще забор крови.

После принятия второго компонента нам выдали страховку на 500 тысяч тенге, если вдруг что случится, если вдруг наступит летальный исход. Но ничего такого не произошло.

- Почему вы решили принять участие в испытании, не страшно было?

- Изначально был, конечно, страх, потому что вакцина новая, сам вирус не изучен и не похож на другие. Но как медик я понимаю, что все население должно вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет, и Казахстану, как и любому государству, выгодно иметь свою вакцину. Все это я понимал, поэтому и пошел на такой шаг. Иначе нам не победить этот вирус.

- Как родные отнесли к вашему решению, не отговаривали?

- Первоначально, да, некоторые отговаривали, но потом, когда я прошел два этапа и хорошо чувствовал себя, и началась вакцинация в стране, они поняли, что это необходимо.

Сейчас я всем советую не бояться вакцинироваться, нам очень нужно выработать среди населения коллективный иммунитет, чтобы победить коронавирус.

- Вам известно, как другие участники группы проходили испытания, были ли какие-то осложнения?

- Да, мы периодически общаемся между собой и потом все узнаем в чате, как проходит у кого. У некоторых в первые дни после вакцинации были боли, повышалась температура, но потом все это прошло. Никаких серьезных осложнений и тем более смертей не было.

Я вообще хотел выразить благодарность 4 поликлинике за организацию, все было грамотно и четко сделано. Несколько врачей нами занимаются и постоянно с нами на связи, несмотря на то, закончилось рабочее время или нет.

- Как вы думаете, когда смогут казахстанцев прививать отечественной вакциной?

- Для этого должны пройти все этапы испытаний. Сейчас прошла только половина срока испытаний, 90 дней будет 7 апреля, а нужно 180 дней, они закончатся в июле. После этого должна пройти регистрация и можно будет ее применять.

Инактивированная вакцина QazCovid-in создана в НИИ проблем биологической безопасности на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. ВОЗ включила ее в список вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.

К участникам испытаний выдвигались требования:

возраст от 18 до 50 лет;

отличное здоровье: отсутствие хронических заболеваний, аллергических реакций, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств и т.д.;

не болели COVID-19 ранее и не находились в контакте с больными последние две недели.

В первой фазе клинических испытаний участвовали 44 добровольца в возрасте от 18 до 65 лет, во второй - уже 200, на третьем этапе - 3 тысячи человек.

Лариса Черненко, Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!