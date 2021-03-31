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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Фото: 24.kz 31 марта 2021, 16:29

Не ходить в горы попросили алматинцев.

В трех областях Казахстана 1 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.

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Не ходить в горы попросили алматинцев

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