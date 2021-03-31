В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Не ходить в горы попросили алматинцев.
В трех областях Казахстана 1 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.
Читайте также:
Не ходить в горы попросили алматинцев
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!