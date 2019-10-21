Чем лотерея отличается от онлайн-казино

Можно ли утверждать, что лотерея – это более безопасный вид досуга, нежели казино, интернет-казино? С точки зрения финансовой безопасности, безусловно — да!

Корреспондент zakon.kz попытался разобраться, чем опасны онлайн-казино, и почему это не одно и тоже, что лотерея.

До принятия Закона "О лотереях и лотерейной деятельности" в 2016 году данный рынок был довольно хаотичным явлением, нередко отмечались злоупотребления различного характера как со стороны организаторов, так и самих участников лотереи.

В действующем законе сведена к минимуму возможность манипуляций с условиями проведения лотереи. До принятия закона условия проведения лотереи представляли собой внутренний документ организатора, который, вполне очевидно, мог подвергаться правкам в зависимости от ситуации и исключительно по усмотрению самого организатора лотереи, то в свете действующей нормы права подобная ситуация представляется весьма маловероятной. Если говорить о тиражных лотереях, законом теперь предусмотрена обязанность оператора формировать призовой фонд до начала его розыгрыша. Это искоренило нередко встречавшуюся ранее рискованную практику выплаты выигрышей по уже состоявшимся розыгрышам за счет поступающей от реализации лотерейных билетов на будущие тиражи выручки, что могло приводить к прямому нарушению прав и законных интересов победителя, еще не получившего в полном объёме свой выигрыш, - рассказал юрист, эксперт в области лотереи Владимир Лыков.

Еще одним важным изменением является прямой запрет на использование оператором лотереи призового фонда на какие-либо иные цели, за исключением выплаты выигрышей.

В действующей редакции норма Закона в существенной степени опирается на соблюдение оператором лотереи принципа саморегулирования на условиях безоговорочной добросовестности, однако она всё же подчеркивает разграничение денег участников лотереи, временно вверенных им оператору до момента розыгрыша, и денежных средств самого оператора лотереи, которые он может использовать для ведения своей хозяйственной деятельности. В целом, можно говорить о хороших тенденциях в сфере законодательного регулирования лотерейного рынка, в том числе, в вопросе защиты прав участников лотереи. При этом следует помнить, что лотерейный бизнес полностью зависит от репутационной составляющей, утрата или умаление которой вследствие систематического нарушения прав участников лотереи, если это станет достоянием широкой общественности, способно нанести непоправимый ущерб организатору лотереи, - прокомментировал Лыков.

И стоит признать, что национальная лотерея в нашей стране проводится по международным стандартам, прозрачно и ответственно. Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" перечисляет на развитие спорта 15% суммы от валового дохода, с марта 2018 года направлено более 1 млрд тенге.

Можно ли утверждать, что лотерея – это более безопасный вид досуга, нежели казино, интернет-казино? С точки зрения финансовой безопасности, безусловно — да!

Имея за спиной более чем десятилетний опыт работы на юридических позициях в лотерейных компаниях, а также будучи весьма вовлеченным в свою работу, я могу с уверенностью сказать, что ни разу не слышал о людях, которые бы страдали от игровой зависимости, обусловленной участием в лотерее или проиграли в лотерею квартиру или машину. И этому есть ряд объективных причин. Первое, и, пожалуй, главное различие между участием в лотерее и в азартных играх — это динамика самого процесса. Монотонное раскрытие билетов мгновенной лотереи никогда не сможет конкурировать по вовлеченности и степени азарта с процессом игры на рулетке или классических игровых автоматах. Второй важный фактор - разница между установленной законом нижней планкой для призового фонда лотереи и минимальным процентом отдачи тех же самых игровых автоматов, где счет явно не в пользу лотереи: 50 против 95, - пояснил Владимир Лыков.

Юрист пояснил, что с точки зрения защиты прав участников на уровне законодательного регулирования также имеются существенные различия. Так, если Закон "О лотереях и лотерейной деятельности" предоставляет участнику лотереи право оспаривать в суде решения и действия (бездействие) оператора лотереи в целом, то участник азартных игр, согласно требованиям Гражданского Кодекса, наделен правом обжалования действий организатора таких игр исключительно в вопросе полноты и своевременности выплаты выигрыша.

Если же говорить об интернет-казино, то ни о какой финансовой безопасности не может идти и речи, поскольку деятельность интернет-казино, равно как и казино электронных, согласно положениям Закона "Об игорном бизнесе", на территории Республики Казахстан запрещена. Следовательно, мы можем смело говорить не только о полном отсутствии гарантии выплаты выигрыша, но и об отсутствии практических правовых механизмов защиты участником такого интернет-казино своих прав как таковых. В минувшее воскресенье, 28 марта, "Сәтті Жұлдыз" провел розыгрыш квартиры, а 17 апреля состоится розыгрыш автомобиля Camry.

Альберт Ахметов

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