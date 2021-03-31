Amazon обвинили в том, что работники мочатся в бутылки из-за страха увольнения

Также к работникам принимались другие меры, такие как ограничение количества выпитого, чтобы они в свою очередь меньше ходили в туалет.

25 марта топ-менеджер компании Amazon Дейв Кларк решил обсудить в твиттере визит сенатора Берни Сандерса в штат Алабама. Сенатор и экс-кандидат в президенты, известный своими социалистическими взглядами, планировал встретиться с сотрудниками компании и обсудить условия их труда и планы по созданию профсоюза. Если сотрудники проголосуют за объединение в профсоюзы в Алабаме, то это может вызвать цепную реакцию на других предприятиях Amazon и серьезно подкосить компанию с ее рыночной стоимостью в $1,5 трлн, пишет zakon.kz со ссылкой на Insider.

Напомним, что компания Amazon впервые стала самой дорогой в мире, где работает свыше миллиона сотрудников.

Топ-менеджер Amazon с иронией написал:

Итак, если вы хотите поговорить о [оплате труда в] 15 долларов в час и медицинском обслуживании, сенатор Сандерс будет говорить об этом в центре города. Но если вы хотите зарабатывать как минимум 15 долларов в час и получать медицинское обслуживание, Amazon готов нанять вас.

Топ-менеджеру компании ответил другой демократический политик Марк Покан:

Оплата работникам в размере 15 долларов в час не делает вас "прогрессивным работодателем", пока вы разгоняете профсоюзы и заставляете работников мочиться в бутылки из-под воды.

После этого официальный аккаунт Amazon News резко выступил против политика:

Вы же на самом деле не верите в эти истории про бутылки? Если бы это было правдой, никто бы на нас не работал, — написал Amazon Покану.

Уже на следующий день издание The Intercept опубликовало свидетельства сотрудников Amazon. По их словам, "истории про бутылки" - правда.

Мы буквально вынуждены делать это [мочиться в бутылки], иначе потеряем работу из-за слишком большого количества недоставленных посылок, — сказала изданию Хали Мари Браун 26-летняя жительница Калифорнии, работавшая водителем у подрядчика Amazon по доставке товаров.

"Они [менеджеры Amazon] дают нам 30 минут оплачиваемых перерывов [в день], но вы не успеете закончить свою работу, если пойдете на это, независимо от того, насколько быстро вы работаете", — объяснил другой сотрудник доставки Amazon из Массачусетса.

Работники склада Amazon, которые общались с американским изданием Recode на протяжении многих лет, говорят, что сотрудники склада, в отличие от водителей доставки, мочились в бутылки на работе.

Также к работникам принимались другие меры, такие как ограничение количества выпитого, чтобы они в свою очередь меньше ходили в туалет.

Это объясняется тем, что количество заказов в Amazon многократно возросло в ходе пандемии коронавируса. Участились случаи переработок и выгорания, при этом компания на практике не позволяет сотрудникам вступать в профсоюзы и требовать изменения условий труда.

Высказались также подрядчики, доставляющие пакеты Amazon, которым тоже приходилось справить нужду в пакеты и мочится в бутылки.

О том, что водители Amazon из-за "слишком высоких требований" руководства не могут сходить в туалет, писали еще в 2018 году. А в этом месяце сотрудники также жаловались, что им приходится работать не по 10 часов в день, а по 14, поскольку они не могут закончить смену, не доставив все посылки.

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