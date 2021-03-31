Назарбаев и Токаев принимают участие в саммите Совета тюркоязычных стран

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Начался неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), передает корреспондент zakon.kz.
Заседание открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, он же будет модерировать встречу.
В саммите принимают участие Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам саммита ожидается принятие Декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу Совета.
Изначально саммит должен был проходить в Туркестане, но из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу его решили провести в режиме видеоконференции.
Напомним, в апреле прошлого года чрезвычайный саммит Тюркского совета, посвященный борьбе с пандемией коронавируса, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева также проходил онлайн.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!