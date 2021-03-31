Назарбаев и Токаев принимают участие в саммите Совета тюркоязычных стран

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Начался неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), передает корреспондент zakon.kz.

Заседание открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, он же будет модерировать встречу.

В саммите принимают участие Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам саммита ожидается принятие Декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу Совета.

Изначально саммит должен был проходить в Туркестане, но из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу его решили провести в режиме видеоконференции.

Напомним, в апреле прошлого года чрезвычайный саммит Тюркского совета, посвященный борьбе с пандемией коронавируса, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева также проходил онлайн.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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