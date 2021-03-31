Более 70% жертв COVID-19 в США имели лишний вес и ожирение

В Америке самый высокий показатель смертности от COVID-19 среди всех стран мира и один из самых высоких показателей ожирения в мире.

Согласно новым данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), американцы с избыточным весом или ожирением составляют более 73% тех, кто умирает от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованном в понедельник.

Эти цифры совпадают с общими показателями массы тела в США — около 74% американцев имеют избыточный вес, в том числе почти 43% страдают ожирением. В CDC представили новый отчет после заявления представителей Всемирной организации здравоохранения о 90% смертей от COVID-19 в странах, где половина населения страдает ожирением.

В отчете приводятся данные о 3,24 млн американцев, посетивших больницы в период с марта по декабрь 2020 года. Почти 150 000 из них (около 4,5%) дали положительный результат на COVID-19. Около половины из этих пациентов (71 491 человек) были госпитализированы, и чуть меньше 35 000 нуждались в интенсивной терапии. Всего умерло 8348 пациентов, что составляет 5,6% человек с положительным результатом теста на вирус. Среди жертв только 23,4% имели нормальный вес тела.

В Америке самый высокий показатель смертности от COVID-19 среди всех стран мира и один из самых высоких показателей ожирения в мире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!