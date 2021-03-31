Названа дата окончания клинических испытаний казахстанской вакцины

Министерство здравоохранения желает в полной мере изучить влияние казахстанской вакцины.

Третья фаза клинических испытаний отечественной вакцины закончится не раньше лета. В Минздраве хотят провести третью фазу испытаний для того, чтобы в полной мере проверить влияние вакцины, передает zakon.kz.

Точная дата завершения третьей фазы клинических исследований 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке полученных данных от 3 тыс. добровольцев, которая займет примерно 20 календарных дней. После чего наш отчет предоставляется в полном объеме согласно определенных правил и норм в Минздрав РК на рассмотрение, - рассказала гендиректор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций.

Журналист уточнил, соответствует ли действительности информация о том, что в конце апреля казахстанцы могут получить казахстанскую вакцину.

Эта информация абсолютно соответствует действительности, поскольку к использованию вакцина подлежит после прохождения 50% третьей фазы клинических исследований. Во многих странах на использование выводится вакцина, которая прошла только первую или вторую фазу. В этой части Министерство здравоохранения Казахстана для более углубленного и более тщательного изучения вакцины добавляет еще половину третьей фазы клинических исследований. И мы с этим согласны. Речь идет о здоровье людей. На сегодняшний день ситуация вам известна: производство части вакцин просто прекращается. Смертность от применяемых вакцин также вам известна. Поэтому в целях недопущения таких ситуаций Министерство здравоохранения приняло правильную тактику для того, чтобы в полной мере изучить на третьей фазе клинических исследований влияние нашей вакцины, - сказала она.

Генеральный директор- председатель правления "Национальный центр экспертизы" Еркен Даутбаев добавил, что у казахстанской вакцины есть временная регистрация для того, чтобы провести первую, вторую фазу клинических испытаний. Для медицинского применения нужно провести третью фазу исследований, в которых примут участие не менее 1500 добровольцев.

Поэтому мы сейчас дожидаемся 50% испытаний третьей фазы и в последующем Минздрав рассмотрит вопрос о медицинском применении. Сейчас имеется временная регистрация на применение в рамках клинических испытаний, - отметил он.

Отмечается, что стоимость одной дозы отечественной вакцины составляет 4,7 доллара. Это себестоимость без наценки.

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