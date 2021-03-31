В столице полицейских вакцинируют от COVID-19

Сейчас получают вакцину "Спутник V" участковые полицейские и ветераны органов.

В Нур-Султане 31 марта проводится вакцинация сотрудников полиции, передает zakon.kz.

По словам врача-терапевта поликлиники Департамента полиции города Айданы Абдипатта, сейчас получают вакцину "Спутник V" участковые полицейские и ветераны органов внутренних дел.

Они сами приходят на прививку, потому что работают напрямую с населением. Мы разъясняем и знакомим их с медицинскими требованиями, рассказываем о том, как вводится вакцина. Смотрим, наблюдаем в соответствии с требованиями, и только потом приступаем к работе. До сегодняшнего дня противопоказаний не было. У нас все проводится согласно требованиям, - сказала Айдана Абдипатта.

Инспектор патрульной службы, старший лейтенант полиции Сакен Таскын один из тех, кто уже получил вакцину.

Сегодня я сделал прививку. В данный момент чувствую себя очень хорошо. Я добровольно привился, потому что работаю с населением, - сказал Сакен Таскын.

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